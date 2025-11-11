Az Bulutlu 17.7ºC Ankara
AA 11.11.2025 10:51

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 12 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 12 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, terör örgütüne ait bomba yapımı gibi çeşitli eğitim videolarıyla güncel propaganda faaliyetlerinin paylaşıldığı internet tabanlı kapalı sistem anlık mesajlaşma programını kullanan, sosyal medya üzerinden örgüt yanlısı paylaşımlar yapan ve eylem arayışı içerisinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Kentte, 9 ilçedeki 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca ile 13 mermi ele geçirildi.

DEAŞ Terörle Mücadele
