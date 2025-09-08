Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA 08.09.2025 10:31

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı: 2 şehit

İzmir Balçova'da polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı. 16 yaşındaki saldırgan yakalanırken, olayla ilgili 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

16 yaşında olduğu belirtilen şüpheli, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine tüfekle ateş açtı.

Saldırıda 2 polis şehit oldu, 1'i ağır olmak üzere 2 polis yaralandı. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından şu bilgilendirmede bulundu:

"Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi 16 yaşındaki E.B. yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şunları aktardı:

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi"

İzmir Valisi Süleyman Elban, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu:

"1 polis memuru, 1 polis başmüfettişi arkadaşımız şehit oldular, 2 polis arkadaşımız hastanede tedavi altına alındı, 1 vatandaşımız da hafif şekilde elinden yaralandı. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi, katil zanlısı 16 yaşında lise 3 öğrencisi yakalandı. Çok farklı yönleriyle değerlendiriyoruz. Nedeni kısa bir süre içinde belirlenecek. Saldırganın herhangi bir suç kaydı, gözaltı yok. Babasının 10 sene önce aldığı pompalı tüfekle gerçekleştirmiş."

 

ETİKETLER
İzmir Polis
Sıradaki Haber
Kapadokya'da balon turlarına "sağanak" molası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
İŞKUR, 8 ayda 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık etti
11:23
Yollardaki motosiklet sayısı 7 milyona yaklaştı
11:15
Ağustos'ta elektriğin yüzde 42'si rüzgar ve güneşten sağlandı
11:11
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
11:08
Rekabet Kurulu'ndan yemek kartı sektöründeki 4 şirkete soruşturma
11:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'de şehit olan polisler için başsağlığı mesajı
Ankara'da yağmur
Ankara'da yağmur
FOTO FOKUS
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ