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Türkiye
AA 04.06.2024 10:28

İzmir'de PKK/KCK'ya operasyon: 8 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de PKK/KCK'ya operasyon: 8 gözaltı
[Fotograf: AA]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında önceki yıllarda terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiğine yönelik bilgi, fotoğraf bulunan, örgüt mensuplarıyla görüştüğü ve terör örgütünün propagandasını yaptığı suçlamalarıyla 8'i Türk vatandaşı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı, adreslerde dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Polisin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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İzmir PKK/KCK Terörle Mücadele
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