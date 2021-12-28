14 yaşındaki H.E. gezdirdiği pitbull cinsi köpeğinin tasmasını bıraktı. Serbest kalan köpek sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırdı.

Bir market çalışanının müdahalesiyle kurtulan çocuk, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi edilen H.E., taburcu oldu.

"Aynı köpek daha önce başka birilerine daha saldırmış"

H.E.'ye saldıran köpeğin daha önce de başkalarına saldırdığını öne süren baba İlhami E., bu cins köpeklerin beslenmesinin yasaklanması gerektiğini söyledi:

"Çocuğum o gün markete gitmiş dönerken de köpeğin saldırısına uğramış. Aynı köpek daha önce başka birilerine daha saldırmış. Sahibi köpeğin tasmasını bırakmış. Olay zaten güvenlik kamerasında da görülüyor. Çocuk köpekten kurtulmak için kaçmaya çalışıyor eve kadar koşturuyor ama evin yakınlarında köpek onu yakalıyor. 2-3 kişi elinden zor alıyor. Daha önce Gaziantep'te kız kardeşimizin başına gelen acı bir olay da zaten yine pitbull köpeklerinin saldırısıyla ilgiliydi. Bu cinsin yasaklanması lazım"

"Çocuğum gece uyku uyuyamıyor"

Psikolojisi bozulan H.E geceleri uyuyamıyor...

"Bu hayvanlar saldırdığı zaman insanların vücutlarında telafisi olmayan yaralara yol açabiliyor; zaten saldırgan bir ırk. Biz olayla ilgili suç duyurunda bulunduk şikayetçi de olduk. Ancak köpek hala sahibinin elinden alınmış değil ve tehlike saçmaya devam ediyor. Bu köpek yarın bir gün başkasının çocuğunun da canını yakabilir. Bunun olmaması için o köpeğin sahibinin elinden alınması gerekiyor. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Gece uyku uyuyamıyor, tek başına okula gidemiyor, sokağa dahi çıkamıyor."