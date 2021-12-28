Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 23 yıl 8 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty (arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan 24 yaşındaki H.A.K'nin Fevzipaşa Mahallesi'nde bir kahvehanede olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, H.A.K'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü cezaevine gönderildi.
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