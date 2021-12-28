İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan 24 yaşındaki H.A.K'nin Fevzipaşa Mahallesi'nde bir kahvehanede olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, H.A.K'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü cezaevine gönderildi.