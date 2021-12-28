Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te 2 bin 754 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te arama yapılan bir araçta 2 bin 754 sikke, 3 madalyon ve heykel ele geçirildi. Araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, bir araçta tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.
Araçta arama yapan ekipler, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 754 sikke, 3 madalyon ve heykel ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Bilecik Kaçakçılık Tarihi Eser
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