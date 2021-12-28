İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, bir araçta tarihi eser bulundurulduğu tespit edildi.

Araçta arama yapan ekipler, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 754 sikke, 3 madalyon ve heykel ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmaya götürüldü.