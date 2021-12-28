Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aslantaş Barajı'ndaki balık ölümleri inceleniyor
[Fotoğraf: AA]
Ceyhan Nehri üzerine kurulu Aslantaş Barajı Gölü'nde toplu balık ölümleri görüldü. Gölden numune alan ekipler, incelenmesi için çalışma başlattı.
Gölün Aslantaş Barajı'na yakın alanında, su yüzeyinde ve kıyıda ölü balıkların olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, balıklardan ve sudan numune alarak test için Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderdi.
Etiketler: Osmaniye Barajlar Tarım ve Orman Bakanlığı
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