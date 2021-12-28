Gölün Aslantaş Barajı'na yakın alanında, su yüzeyinde ve kıyıda ölü balıkların olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, balıklardan ve sudan numune alarak test için Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderdi.