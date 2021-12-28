Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 11 kilo 342 gram uyuşturucu ve 55 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesi için çalışma başlattı.
Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen kent merkezindeki ikamete operasyon düzenledi.
Narkotik köpek yardımıyla yapılan aramada 3 kilogram toz esrar, 8 kilo 210 gram kubar esrar, 132 gram metamfetamin ve 55 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.G., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Etiketler: Elazığ Narkotik Uyuşturucu
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