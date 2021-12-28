Karayolları Genel Müdürlüğü'nün son yılların en büyük sel ve heyelan afetinin yaşandığı Sinop'ta selden etkilenen bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.

İl genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 564 kilometre yol ağının 54 kilometrelik kesiminde hasar meydana gelmiş, Ayancık-Türkeli arasındaki İkisu Köprüsü, Ayancık ilçe merkezinde bulunan Terminal Köprüsü ve Şevki Şentürk Köprüsü de yıkılmıştı.

Şevki Şentürk Köprüsü 77 günde tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, afete, anında müdahale edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hasar oluşan kesimlerde Karayolları Genel Müdürlüğümüzce 219 personel ve 195 iş makinesi ile yol açma ve teressübat temizleme çalışmaları gerçekleştirildi, yıkılan köprülerin bulunduğu noktalarda inşa edilen geçici köprülerle trafik akışı sağlandı. Sinop İl Özel İdaresi ve AFAD sorumluluğunda bulunan köy yollarında oluşan hasarların giderilmesi çalışmalarına da yardımcı olunarak il genelinde ulaşımın normale dönmesi sağlandı."

Sinop'ta başlanan kalıcı köprü çalışmaları kapsamında ilk olarak 29 Kasım'da Terminal Köprüsü'nün hizmete sunulmuştu.

Şevki Şentürk Köprüsü de 77 günde tamamlanarak yarın trafiğe açılacak.

Köprü 144 metre uzunluğunda

86 adet fore kazık imalatı ile sağlamlaştırılan zemin üzerine 5 açıklıklı olarak inşa edilen köprünün 144 metre uzunluğunda olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnşa edilen Şevki Şentürk Köprüsü ile Ayancık şehir merkezinin her iki yakasında kesintisiz ve konforlu ulaşım imkanı sağlandı. Ayrıca zarar gören İkisu-Ayancık, Türkeli-Ayancık, Yeni Konak-Erfelek ve Ayancık-Yenikonak kesimlerinde oluşan sel hasarlarının giderilmesi amacıyla çalışmalara devam edilmektedir."