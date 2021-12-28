Kentte birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Ada Mahallesi Enver Bahadır Caddesi'nde heyelan meydana geldi.

Heyelan sebebiyle yamaçtan kopan taş parçaları caddede bulunan 3 katlı bir apartmanın yan cephesi ile bazı dairelerin balkonlarına zarar verdi.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Sinop Belediyesi ekiplerince binada teknik incelemede bulunuldu.

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından binanın güvenlik açısından boşaltılmasına karar verildi.