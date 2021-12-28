Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de aranan 22 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, yaralama, resmi belgede sahtecilik, tehdit, silahla yağma, uyuşturucu madde ticareti ve benzeri suçlardan aranan kişilere operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 22 hükümlü gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli
Son Haberler
- 12:31
- 12:39
- 12:17
- 12:35
- 12:03
Sıradaki Haber
Alıcı kılığına giren jandarma 1500 yıllık altın yüzük ele geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz