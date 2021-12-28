Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın son katında sobadan yangın çıktı.

Aile üyelerinin son anda çıkabildiği, alevlerin sardığı evde kalan 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen evdeki iki kişi ile iki komşuları da hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.