Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'deki yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'deki bir evde sobadan çıkan yangında, evdekilerin son anda kendini dışarı atmasıyla evde yalnız kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın son katında sobadan yangın çıktı.
Aile üyelerinin son anda çıkabildiği, alevlerin sardığı evde kalan 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti.
Dumandan etkilenen evdeki iki kişi ile iki komşuları da hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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