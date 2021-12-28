Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 11:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Alıcı kılığına giren jandarma 1500 yıllık altın yüzük ele geçirdi
[Fotoğraf: İHA]
Roma dönemine ait 1500 yıllık olduğu tahmin edilen altın yüzüğü satmaya çalışan şüpheliyi alıcı kılığına giren jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.
Çorum'da Roma dönemine ait 1500 yıllık olduğu tahmin edilen altın yüzüğü satmaya çalışan şüpheliyi alıcı kılığına giren jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sungurlu ilçesinde bir kişinin Roma dönemine ait tarihi eser satmaya çalıştığı yönünde aldığı istihbarat üzerine harekete geçti.
Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri şüpheliyle irtibata geçti. Buluşma noktasında hazır bulunan ekipler, satış sırasında şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Ele geçirilen eser incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Tarihi Eser
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