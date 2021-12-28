Kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki 1600 rakımlı Meraküm Tepesi'nde Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi oluşturuldu. Kangal köpekleri, kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu tesiste karın tadını çıkarıyor.

Merkezin Veteriner Hekimi Engin Genç, Kangal köpeklerinin en sevdiği mevsimin kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kış olduğunu söyledi.

Kangal köpekleri kışı seviyor

Kangal köpeklerinin en neşeli ve en canlı günlerini yaşadığını anlatan Genç, "Kangal köpeği karı sevmesi, zorlu kış şartlarına dayanıklı olmasıyla biliniyor. Kangal köpeklerinin iştahlarında açılma, hareketlilik, canlılık var, daha çok arazide gezmek ve daha çok enerji sarf etmek istiyorlar. Yüzleri gülüyor diyebiliriz" dedi.

Genç, Kangalların soğuk havayı sevmesinin fizyolojileri, tüy ve deri yapılarıyla ilgili olduğunu dile getirdi.

"İyi bakım ve doğru besleme önemli"

Kangal köpeklerinin sıfırın altında 30 dereceye kadar dayandığını gözlemlediklerine değinen Genç, "İyi bir bakım ve doğru besleme çok önemli. Kangal köpeklerinin karın üzerinde kıvrılarak bile yaşadıklarını gördük" ifadesini kullandı.

"Sıcak bölgede yetişen Kangallar farklı oluyor"

Sivas şartlarında yetişmeyen köpeklerin dış görünüşünde farklılıklar olabileceğini söyleyen Genç, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada yetişmeyen köpeklerin tüy yapısında ve tüy renginde çok fark oluyor. Kangal köpeklerimiz Afrika'ya da götürüldü, yaşamalarında bir sıkıntı yok. Bulunduğumuz rakımdaki Kangal köpeğinin tüyü, davranış özellikleri, hareketliliği, vücut gelişimi ve yapısıyla daha sıcak bölgede yetişen Kangallara göre kesinlikle farklı oluyor."