Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) görevlileri, Esenboğa Havalimanı'nda Kiev’den gelen uçaktan inen bir şüpheli tespit etti.

Sahte pasaportla seyahat eden şüphelinin üzerinde, farklı ülkelere ait çok sayıda sahte kimlik, pasaport ve ehliyet bulundu.

Ülkeye giriş yasağı bulunuyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu gözaltına alınan şüphelinin, Özbekistan asıllı Rusya Federasyonu vatandaşı B.V. olduğu tespit edildi.

B.V. hakkında, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği istihbaratı nedeniyle ülkeye giriş yasağı (G-87 kodu) olduğu belirlendi.

Örgüt üyelerine sahte kimlik sağladığı belirlendi

Ele geçirilen dijital materyal ile sahte dokümanlar arasında; sahte pasaport, kimlik, ehliyet yapımında kullanılan çok sayıda amblem, fotoğraf, farklı ülkelere ait çeşitli kimlik, ehliyet, pasaport örnekleri, ülkelere ait damga fotoğrafları, noter ve yeminli mütercim tercüman kaşeli boş evraklar, sahte ve gerçek kimlik bilgileri ile oluşturulmuş COVID-19 PCR test sonuçları, farklı ülkelere ait sahte doğum belgeleriyle vize belgelerine ait fotoğraflar, DEAŞ üyelerine ait çok sayıda fotoğraf, video, DEAŞ'ın eylem ve infazlarına ait görüntüler ile örgütün illegal yayın organlarına ait videolar olduğu tespit edildi.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği ve örgüt üyelerine sahte kimlik sağladığı belirlenen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.