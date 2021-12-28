İstanbul metro hattında arıza
İstanbul Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler, Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullandı.
Metro İstanbul'dan ilave sefer duyurusu
Ayrıca Metro İstanbul, bu akşam saat 21.00'de oynanacak Galatasaray-Denizlispor karşılaşması nedeniyle 00.00'da Yenikapı'dan hareketle Marmaray seferi yapılacağını duyurdu.
M4 Kadıköy-Tavşantepe ve M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hatlarımızda 00.15'te ilave sefer düzenleneceği de aktarıldı.
#MetroDuyuru #M4 #M5— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 28, 2021
Bu akşam saat 21.00'de oynanacak Galatasaray-Denizlispor karşılaşması nedeniyle 00.00'da Yenikapı'dan hareketle Marmaray seferi yapılacaktır. M4 Kadıköy-Tavşantepe ve M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hatlarımızda 00.15'te ilave sefer düzenlenecektir.
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