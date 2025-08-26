Açık 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.08.2025 07:00

İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde pikapla motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Bıçakçı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Hazım Ç. yönetimindeki motosiklet virajı alamayarak, karşı yönde seyreden E.Y. idaresindeki pikapla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Hazım Ç. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Atlas Ö. yaralandı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atlas Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER
İzmir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bursa'da çaya düşen kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:55
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
07:17
Reuters ve AP: Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinden dolayı öfkeliyiz
07:14
BM: İsrail Gazze'ye insani yardımları engellemeye devam ediyor
07:12
Yunanistan'da ana muhalefet, Meclis'in Filistin gündemiyle toplanmasını istedi
07:09
Trump'tan, "Gazze konusunda 2-3 hafta içinde" sonuç çıkabileceği mesajı
07:08
Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı
Kuraklık, Mada Adası'ndaki Yörüklerin yaşamını olumsuz etkiledi
Kuraklık, Mada Adası'ndaki Yörüklerin yaşamını olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ