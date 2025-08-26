Zonguldak’ta halı yıkamacıda başlayan yangın evlere sıçradı

Merkeze bağlı Mithatpaşa Mahallesi Umut Sokak'ta halı yıkamacıda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangın, 4 eve sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ile 4 evde hasar oluştu.
Vatandaşların da yardım ettiği müdahale esnasında yaralanan 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.
Öte yandan olay yerine gelen Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, yetkililerden bilgi aldı.