AA 26.08.2025 03:31

Zonguldak’ta halı yıkamacıda başlayan yangın evlere sıçradı

Zonguldak'ta bir halı yıkamacıda başlayıp 4 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Zonguldak’ta halı yıkamacıda başlayan yangın evlere sıçradı

Merkeze bağlı Mithatpaşa Mahallesi Umut Sokak'ta halı yıkamacıda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, 4 eve sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Zonguldak’ta halı yıkamacıda başlayan yangın evlere sıçradı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ile 4 evde hasar oluştu.

Vatandaşların da yardım ettiği müdahale esnasında yaralanan 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Öte yandan olay yerine gelen Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, yetkililerden bilgi aldı.

