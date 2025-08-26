Açık 16.5ºC Ankara
AA 26.08.2025 03:53

Bursa'da çaya düşen kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, çaya düşen kızını kurtarmak için suya atlayan kişi boğuldu.

Bursa'da çaya düşen kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu

Kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde, ailesiyle kaplıcaya giden Hüseyin Husten ve kızı Arife Husten, dolaşmak için Emet Çayı yakınlarına gitti.

Kızının çaya düştüğünü gören baba Hüseyin Husten, kızını kurtarmak için peşinden suya atladı.

Çevredeki vatandaşlar, Arife Husten'i kıyıya çıkarırken baba, akıntıya kapıldı.

Bursa'da çaya düşen kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Husten'in cansız bedeni, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekibi tarafından kıyıdan 10 metre açıkta 2 metre derinlikten çıkarıldı.

Cenaze, Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bursa Polis
