Az Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.07.2024 21:22

İzmir'de otomobilde yangın: 4 yaşındaki çocuk öldü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde park edilen otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İzmir'de otomobilde yangın: 4 yaşındaki çocuk öldü

Üçeylül Mahallesi 2038 Sokak'ta, Barış Yılmaz'a ait 35 BDR 487 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı. Büyüyen yangın, park halindeki başka bir otomobile de sıçradı.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından Barış Yılmaz'a ait otomobildeki incelemede 4 yaşındaki Kazım Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kilitli olmayan araca girdikten sonra yangın çıktı

Yılmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çocuğun, evlerinin önünde oynarken park halinde kilitli olmayan otomobile girdikten sonra yangın çıktığı öğrenildi.

Çıkış sebebi araştırılan yangında otomobillerde hasar oluştu.

ETİKETLER
İzmir Yangın Çocuk
Sıradaki Haber
Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:36
Kanada'da orman yangınları: 9 bin kişi tahliye edildi
22:15
Karabük'te çöken istinat duvarı dairenin balkonuna zarar verdi
22:30
9 il için sağanak uyarısı
21:11
İsrail'in El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi
20:45
Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
20:38
Bakan Bayraktar: Gabar'da hedefimiz 100 bin varil üretime çıkabilmek
Lahor'daki "Padişah Cami"
Lahor'daki "Padişah Cami"
FOTO FOKUS
Milletin zaferi 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anılacak
Milletin zaferi 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ