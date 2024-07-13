Bakan Uraloğlu şehidimiz Dursun Acar'ın ailesini ziyaret etti

Şehidimizin Küplüce köyündeki babaevine giden Uraloğlu, şehidimizin annesi Fatma, babası Nebi, eşi Özgül ve kızı Elif Naz Acar ile bir süre sohbet etti.

Ailenin taleplerini dinleyen Bakan Uraloğlu, evde, şehidimizin anısını yaşatmak ve 15 Temmuz gecesi yaşananları unutturmamak adına müze tarzında hazırlanan özel odayı gezdi.

Uraloğlu buradaki anı defterine duygularını yazdı.

Ziyarette Bakan Uraloğlu'na Artvin Valisi Cengiz Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt eşlik etti.