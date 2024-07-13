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Türkiye
AA 13.07.2024 19:53

Bakan Uraloğlu şehidimiz Dursun Acar'ın ailesini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın Yusufeli ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu şehidimiz Dursun Acar'ın ailesini ziyaret etti

Şehidimizin Küplüce köyündeki babaevine giden Uraloğlu, şehidimizin annesi Fatma, babası Nebi, eşi Özgül ve kızı Elif Naz Acar ile bir süre sohbet etti.

Ailenin taleplerini dinleyen Bakan Uraloğlu, evde, şehidimizin anısını yaşatmak ve 15 Temmuz gecesi yaşananları unutturmamak adına müze tarzında hazırlanan özel odayı gezdi.

Bakan Uraloğlu şehidimiz Dursun Acar'ın ailesini ziyaret etti

Uraloğlu buradaki anı defterine duygularını yazdı.

Ziyarette Bakan Uraloğlu'na Artvin Valisi Cengiz Ünsal, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt eşlik etti.

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Artvin 15 Temmuz Şehit Polis Abdulkadir Uraloğlu
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