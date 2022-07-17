Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotograf: TRT Haber]
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 17 arazöz müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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