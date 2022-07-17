Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinde Ege'de kuzey ve kuzeydoğu ile güney ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın, Marmara'da aynı gün gece saatlerinde, Ege'de ise 19 Temmuz Salı günü geceden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.