Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsünden dumanlar yükseldi
[Fotograf: AA]
İstanbul'da arızalanan belediye otobüsünden dumanlar yükseldi. Arıza yapan araca yol yardım ekibi müdahale etti.
TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Ümraniye Çakmak Köprüsü civarında seyreden, yolcusu bulunmayan İETT otobüsünün motorundan dumanlar çıkmaya başladı.
Yol kenarında durdurulan otobüsten duman çıkmaya devam etmesi üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Ekiplerin inceleme yaptığı otobüs, yol yardım ekiplerince tamir edildi.
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