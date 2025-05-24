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Türkiye
AA 24.05.2025 18:30

İzmir'de orman yangını

İzmir'in Foça ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Urla ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına ise ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İzmir'de orman yangını
[Fotograf: AA]

Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Foça'da yangın

Foça ilçesi, Gerenköy mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

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