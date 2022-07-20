Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de orman yangını: 4 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor
İzmir'in Buca ilçesinde otoyol kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Buca'da otoyol kenarındaki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Orman Genel Müdürlüğü, yangına 5 dakika içerisinde ilk müdahalenin yapıldığını duyurdu.
Alevlere 4 uçak ve 4 helikopter,12 arazöz ve 1 iş makinesiyle müdahale ediliyor.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının ilerleyişi büyük ölçüde durduruldu.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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