Buca'da otoyol kenarındaki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü, yangına 5 dakika içerisinde ilk müdahalenin yapıldığını duyurdu.

Alevlere 4 uçak ve 4 helikopter,12 arazöz ve 1 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının ilerleyişi büyük ölçüde durduruldu.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.