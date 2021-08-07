Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Payamlı Mahallesi'nde E.Ş'nin bağ evini kumar oynattırmak için M.Ç'ye kiraladığı bilgisine ulaştı.

Eve düzenlenen operasyonda, kumar oynarken yakalanan 32 kişiye 41 bin 106 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar malzemelerine el konulurken, M.Ç. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.