Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kumar oynayan 32 kişiye 41 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bağ evinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 32 kişiye, 41 bin 106 lira para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Payamlı Mahallesi'nde E.Ş'nin bağ evini kumar oynattırmak için M.Ç'ye kiraladığı bilgisine ulaştı.
Eve düzenlenen operasyonda, kumar oynarken yakalanan 32 kişiye 41 bin 106 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar malzemelerine el konulurken, M.Ç. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.
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