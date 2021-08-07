Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Gül, Muğla'da yanan alanlarda incelemelerde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'nın Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yanan alanlarda inceleme yaptı.
Dalaman Açık Cezaevi'nde dinlenen Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timini (CEKUT) ziyaret eden Gül, Köycegiz Ağla Yaylası yangın gözetleme kulesinde incelemede bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Daha sonra Seydikemer'in Bayır ile Çökek mahallelerine geçen Gül, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Gül, soğutma çalışmaları yapılan alanları da inceledi.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Abdulhamit Gül Orman Yangını Muğla
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