Orman yangınlarının önlenmesi için alınan tedbirler her geçen gün artıyor.

Son olarak, İstanbul'da Adalar ilçesinde bir dizi karar alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adalar’daki olası yangınları önlemek adına şehir hatlarında yeni tarifeye girdi.

Adalardaki insan kalabalığını önlemek adına ağustos ayı boyunca hafta sonları ve 30 Ağustos resmi tatilde adalara düzenlenen sefer sayısı azaltıldı.

Tarifeli seferler dışında günübirlik turistik gezi araçlarının da Adalar'daki iskelelere yanaşmasına izin verilmiyor. Plajlara ulaşım ise sadece deniz araçları ile sağlanabiliyor.

Belgrad Ormanı’nda denetim

Ormanlık alanlardaki denetimler de hız kesmeden sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul’un ormanlık alanlarında denetimler devam ediyor, Belgrad Ormanı’ndaki denetimlere özel harekat polisi de destek veriyor.

[Fotoğraf: DHA]

Polis ekipleri, piknik izni olan alanlarda ateş kontrolü yaptı. Ekipler, şüpheli ve yangın riski oluşturacak her duruma karşı teyakkuzdaydı.

