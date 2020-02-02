İzmir'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran 2 Taylandlı taburcu edildi
Haber Giriş:
İzmir'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran 2 Taylandlı turiste yapılan tahlillerde virüse rastlanmadı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Torbalı ilçesine turistlik amaçla gelen ve isimleri açıklanmayan 2 Tayland vatandaşı, grip ve ateş şikayetiyle Devlet Hastanesinin acil servisine başvurdu.
Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hastanemize koronavirüs şüphesiyle müracaat eden iki Taylandlıda viral hastalık şikayeti, belirti ve bulgularına rastlanmadı. Tedavilerinin ardından taburcu edildiler." dedi.
Etiketler: Taylandlı turisler koronavirüs şüphesi izmirSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 22:44
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