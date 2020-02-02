Fatih'te 2 katlı binada yangın
Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 katlı binada yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı binada çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Şehsuvarbey Mahallesi Kürkçü Kuyusu Sokağı'ndaki 2 katlı binanın bodrumunda bulunan kömürlükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz