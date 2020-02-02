Perşembe Yaylası'nda ırkçı Yunan vekil protesto edildi
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ordulular, ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'ndaki provokatif eylemine, yürüyüş düzenleyerek tepki gösterdi. Perşembe Yaylası'ndaki bayrak yürüyüşüne ilgi yoğundu.
Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna tepkiler devam ediyor.
Irkçı Yunan milletvekilinin provokatif ve çirkin eylemi Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası'nda protesto edildi.
Soğuk havaya rağmen "Bayrağa saygı" yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı.
Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, "Biz bugün Avrupa Parlamentosu'nda kendini bilmez Yunan vekilin bayrağımıza göstermiş olduğu saygısızlığı şiddetle kınıyor ve buradan 'Ey Batı kendine gel. Türk'ün gücünü ve sabrını deneme.' diyoruz."
Yürüyüş, Perşembe Yaylası'nın dünyaca ünlü mendereslerinde son buldu.
Etiketler: perşembe yaylası orduSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 21:04
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