Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna tepkiler devam ediyor.

Irkçı Yunan milletvekilinin provokatif ve çirkin eylemi Ordu'nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası'nda protesto edildi.

Soğuk havaya rağmen "Bayrağa saygı" yürüyüşüne yüzlerce kişi katıldı.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, "Biz bugün Avrupa Parlamentosu'nda kendini bilmez Yunan vekilin bayrağımıza göstermiş olduğu saygısızlığı şiddetle kınıyor ve buradan 'Ey Batı kendine gel. Türk'ün gücünü ve sabrını deneme.' diyoruz."

Yürüyüş, Perşembe Yaylası'nın dünyaca ünlü mendereslerinde son buldu.