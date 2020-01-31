Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısında Avrupa Parlamento üyesi ve Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos, konuşma yaptığı sırada Türk bayrağını yırttı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yaptığı yazılı açıklamada, Yunan vekil Lagos hakkında, Türk Ceza Kanununun 300. Maddesine Muhalefet (Türk Bayrağını alenen aşağılama) suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Büyük tepki toplayan çirkin saldırı sonrası, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı olayı kınadı, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, ırkçı vekil hakkında yaptırım süreci başlattı.

Ankara'dan sert tepki

Çirkin provokasyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de provokasyonu "Namertlik ötesi skandal" olarak değerlendirdi, Yunan vekil hakkında siyasi ve cezai tedbirlerin alınmasını istedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan tepki gösterdi. "Irkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde da gündem bu konu oldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop vekile gereken cezanın verilmesi gerektiğini vurguladı. Genel Kurul'da parti temsilcileri konuştu.