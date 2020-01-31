Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 1-25 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen 116 farklı operasyonda; 342 kilo 214 gram toz esrar maddesi, 591 kilo 209 gram kubar esrar maddesi, 10 kilo 720 gram eroin maddesi, 7504 adet ecstasy ve 1 adet captogon hap maddesi, 1 kilo 419 gram metamfetamin maddesi, 18 gram kokain maddesi, 153 gram sentetik kannobinoid maddesi, 18 gram kokain maddesi, 12 gram plaka esrar, 13 adet sentetik ecza ve 12 bin 280 lira para ele geçirildi.

Operasyon sonucu 40 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Firari durumdaki 15 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.