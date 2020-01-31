Bursa İznik'te bir benzin istasyonundaki otomatik araç yıkama ünitesine aracını bırakan sürücü el firenini çekmeyince, otomobil yıkama rampasından kurtulup kara yoluna çıkarak, karşı yönden gelen kamyona çarptı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilini yıkama bölümüne belirlenen standartlarda yanaştıramayan Yusuf K, otomata para atıp beklemeye başladı. Dönen fırçaların ilerlemediğini fark eden sürücü otomobilini ileriye doğru itmeye başladı. Sürücünün ittiği otomobil rampadan kurtulup kara yoluna çıktı.

Yusuf K. da otomobilinin peşinden koştu ancak durduramadı. Kendi halinde yola fırlayan otomobil, iki otomobili sıyırıp karşı yönden gelen Selçuk U. idaresindeki kamyonla çarpıştı. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.