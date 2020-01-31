Kurşunlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kılıç, 10 yıl önce yapılan maden suyu kazısında çıkan kaynak suyunun bazı hastalıklara iyi geldiğini söyledi

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada maden suyu kazısı yapıldı. Kazı yapılırken bir anda topraktan kaynak suyu fışkırdı. Sıcaklık derecesi 55. Çıkan sıcak suyun şifaları var. Mantara, egzama, cilt hastalıkları ve bir çok hastalığın şifası bu suda. 10 yıldır bu su durmadan akıyor. Halk merak edip geliyor. Sıcak suyu gören içine giriyor. Buraya bir kaplıca merkezi kazandırmak istiyoruz. Yetkililerimizin bu konuda destek vermelerini istiyoruz."

Mahalle sakinlerinden Suat Çelik, "Yaklaşık 10 yıldır bu su akıyor. Oldukça güzel bir su. Zaman zaman gelip burada duş alıyoruz. İyi geliyor. Her derde deva" dedi.