Malatya'da 37 ağır hasarlı bina yıkılacak
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya'da ağır hasar alan 37 binanın yıkılması kararlaştırıldı.
24 Ocak'ta Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremin etkileri Malatya'da yoğun olarak hissedilmiş, bazı binalarda deprem nedeniyle hasarlar oluşmuştu.
Depremde ağır hasar alan binaların yıkımı için Valilik binasında Vali Aydın Baruş başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vali yardımcıları Ahmet Çırakoğlu ve Ömer Sağlam, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda deprem nedeniyle, Battalgazi ilçesinde 10, Kale ilçesinde 1, Doğanyol ilçesinde 24, Pütürge ilçesinde 2 olmak üzere toplam 37 binanın ilçe kaymakamlıklarından alınacak onay sonucunda yıkılması kararlaştırıldı.