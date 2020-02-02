Sınır birliklerine askeri sevkiyat
Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.
Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Etiketler: tsk Türk Silahlı Kuvvetleri sınıri askeri sevkiyatSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 22:03
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