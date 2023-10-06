İzmir'de Kafes Operasyonu: 27 gözaltı

Türkiye'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Aktaşlar" olarak adlandırılan grup ve diğer suç örgütlerine silah temininde bulunan gruplara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri'de 31 şüpheliye yönelik 145 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 tabanca, 11 pompalı tüfek, 32 kartuş, 377 fişek, 7 uyuşturucu hap, 5 tabanca şarjörü, 9 tüfek şarjörü ve balistik yelek ele geçirildi.

Öte yandan aynı gruplara yönelik bir süre önce gerçekleştirilen çalışmalarda 7 tabanca, 6 şarjör, 18 fişek ele geçirildiği belirtildi.