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Türkiye
AA 06.10.2023 17:17

Amasya'da 6 kişinin öldüğü kazada otobüsün şoförü tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde devrilmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı.

Amasya'da 6 kişinin öldüğü kazada otobüsün şoförü tutuklandı

Merzifon-Çorum kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde devrilen otobüsün şoförü Kemal Öz, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "Birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı.

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı

İzmir'den Tokat'a giden Erova firmasına ait, Kemal Öz'ün kullandığı yolcu otobüsü, 30 Eylül'de Merzifon OSB mevkisi yakınlarında yol kenarına devrilmiş, kazada Amasya Üniversitesi öğrencileri Melisa Kor, Edanur Çelik, Semanur Tahtakılıç ve Hilal Çelebi ile Durmuş Uysal ve Urguç Karadayı yaşamını yitirmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

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