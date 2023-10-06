Gaziantep'te kamyon yoldaki araçlara çarptı: 6 ölü, 16 yaralı

Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında kamyon, freninin boşalması sonucu önce ışıklarda duran otomobile çarptı. Kamyon ardından, bir minibüse ve başka bir otomobile çarptı.

Kazada, olay yerinde ikisi çocuk 5 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı

Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir yaralı da kurtarılamadı. Böylelikle ölü sayısı 6'ya çıktı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

3 savcı görevlendirildi

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar, bilirkişi ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, kaza alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Valisi'nden açıklama

Vali Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patladığını belirtti.

Buna bağlı olarak kamyonun bölgedeki 3 araca çarptığını ifade eden Çeber, "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Önce deprem oldu sandık"

Kaza sırasında bölgede bulunan görgü tanığı Kadir Kartal, yaralıları kendisinin çıkardığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Ağır yüklü, briket taşıyan tır, ışıklarda bekleyen arabalara vurdu. Arabanın birini bariyerlere attı, diğerlerini aşağıya aşağıya attı. Minibüste Suriye uyruklu vatandaşlar vardı. Tırda da iki kişi vardı, direğe çarparak durdular. Tırdakileri biz çıkardık, ayakları kırıktı. Çok sayıda ölü var, Allah bir daha yaşatmasın. Önce deprem oldu sandık, koşarak geldik, yaralıları zorla çıkarttık."