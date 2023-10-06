Açık 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.10.2023 17:14

Gaziantep'te kamyon yoldaki araçlara çarptı: 6 ölü, 16 yaralı

Gaziantep'te, seyir halindeki kamyonun yoldaki araçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te kamyon yoldaki araçlara çarptı: 6 ölü, 16 yaralı

 Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında kamyon, freninin boşalması sonucu önce ışıklarda duran otomobile çarptı. Kamyon ardından, bir minibüse ve başka bir otomobile çarptı.

Kazada, olay yerinde ikisi çocuk 5 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı

Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir yaralı da kurtarılamadı. Böylelikle ölü sayısı 6'ya çıktı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Gaziantep'te kamyon yoldaki araçlara çarptı: 6 ölü, 16 yaralı

3 savcı görevlendirildi

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar, bilirkişi ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, kaza alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te kamyon yoldaki araçlara çarptı: 6 ölü, 16 yaralı

Gaziantep Valisi'nden açıklama

Vali Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patladığını belirtti.

Buna bağlı olarak kamyonun bölgedeki 3 araca çarptığını ifade eden Çeber, "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Önce deprem oldu sandık"

Kaza sırasında bölgede bulunan görgü tanığı Kadir Kartal, yaralıları kendisinin çıkardığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Ağır yüklü, briket taşıyan tır, ışıklarda bekleyen arabalara vurdu. Arabanın birini bariyerlere attı, diğerlerini aşağıya aşağıya attı. Minibüste Suriye uyruklu vatandaşlar vardı. Tırda da iki kişi vardı, direğe çarparak durdular. Tırdakileri biz çıkardık, ayakları kırıktı. Çok sayıda ölü var, Allah bir daha yaşatmasın. Önce deprem oldu sandık, koşarak geldik, yaralıları zorla çıkarttık."

ETİKETLER
Gaziantep Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Türkiye genelinde eş zamanlı denetim: 19 bin 275 sürücüye hız cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:05
Rusya: Ukrayna'nın HIMARS füze depolarını vurduk
18:55
Yunanistan'da casus yazılım programı 'predator' yeniden gündemde
19:07
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
18:50
Borsa günü düşüşle tamamladı
18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
18:33
YSP Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma
Bosna Hersek'teki Osmanlı eseri Hünkar Camisi, tarihe ışık tutuyor
Bosna Hersek'teki Osmanlı eseri Hünkar Camisi, tarihe ışık tutuyor
FOTO FOKUS
6 - 8 Ekim olaylarının 9. yılı: Yasin Börü ve arkadaşları katledildi
6 - 8 Ekim olaylarının 9. yılı: Yasin Börü ve arkadaşları katledildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ