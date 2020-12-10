Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen bir soruşturma kapsamında sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen 3 iş yeri ve bir eve operasyon talimatı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerleri ve ikamette aramalar yapıldı.

95 kutu gümrük kaçağı nargile tütünü, 25 bin 600 dolu, 3 bin 400 boş makaron, 168 kilogram kıyılmış tütün, 70 paket pipo tütünü, 8 kayıt dışı telefon ile 10 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.