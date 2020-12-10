Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
D-400 Karayolu Hal Kavşağı mevkisinde Ferdi Y. yönetimindeki kamyonet ile Mehmet Ali S'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Mehmet Ali S. ile birlikte yolculuk yaptığı Mehmet Emin D'yi hastaneye kaldırdı.
Yaralılardan 22 yaşındaki Mehmet Emin D. kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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