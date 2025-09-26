İzmir'de işçi eylemleri bitti ama çöp çilesi bitmedi

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi’nde, DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme dün akşam son vermelerine rağmen işlek cadde ve sokaklarda yığın haldeki çöplerin alınmadığı görüldü.

Çöp yığınları tehlike saçıyor

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eyleme görüşmeler sonrası son verdi. Ancak işçiler, ödemelerle ilgili somut bir adım atılmadığını belirtip, 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlattı. Eylemin ardından Karşıya ilçesinin cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu. Oluşan çöp yığınları ve kötü korku ise vatandaşların tepkisini çekti. Ardından, bölgeye giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çöpleri toplattı. Esnaf ve vatandaşla da bir araya gelen Başkan Tugay, şikayet ve talepleri dinledi. Çöpleri toplatmasının ardından Karşıyaka Belediye binasına geçen Tugay burada ilçedeki çöplerle ilgili Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile toplantı yaptı. Toplantı çıkışında binanın önünde bir araya gelen sendikalı işçiler, çöpleri Büyükşehir Belediyesi ekiplerine toplatan Başkan Tugay'a tepki gösterdi. Ardından 25 Eylül akşamında ise DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube temsilcileri, Ünsal ile yapılan görüşmenin ardından eyleme son verdiklerini duyurdu.

İşçilerin akşam vardiyası itibarıyla çöp toplama mesaisine başladığı ve kısa sürede çöplerin tamamının toplanacağı ifade edildi. Ancak, buna rağmen Karşıyaka'nın işlek cadde ve sokaklarında yığın haldeki çöplerin alınmadığı görüldü.

"Rezaletten başka bir şey değil bu"

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sokaklarda biriken çöplere ve oluşan kötü kokuya tepki gösterdi.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şubesine bağlı yaklaşık 1800 işçinin 4 gün süren iş bırakma eylemi sona erdi.

Buna rağmen Bostanlı ve Şemikler mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda çöplerin toplanmadığı görüldü.

Şemikler Mahallesi sakinlerinden Mevlüt Akçay, çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Akçay, "Ortamı görüyorsunuz. Söyleyecek fazla bir şey yok. Rezaletten başka bir şey değil bu. Oy veriyoruz bu insanlara... Çocuğumuza, torunumuza yazık. Torunum okula gidiyor, her gün bu pisliği görüyor, 'Dede bu ne?' diye soruyor. Biz cevap veremiyoruz. Bu normal değil. 'İşçilerin parası ödenmemiş' diyorlar. Ama belediyeysen, çözmek zorundasın." diye konuştu.

Öğrenci Gökdeniz Yıldız da her gün okul yolunda çöplerle karşılaştıklarını belirterek, "Her yerde çöpler ve sinekler var. Okulun önü de aynı. Çöp kokusundan rahatsızız." dedi.

Doğukan Çelebi ise çöpler ve kötü koku nedeniyle evin pencerelerini açamadığını, görüntünün mide bulandırdığını dile getirdi.