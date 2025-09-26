Hem kaza yaptı hem de 18 bin lira ceza yedi

Alınan bilgiye göre, Mustafa U. idaresindeki motorlu bisiklet, Şelale Mahallesi 3572. Sokak'ta seyir halindeyken, yola dökülen sıvı nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletten düşen Mustafa U. yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik polisi topraklı önlem aldı

Kaza yerine gelen bir trafik polisi, başka kazaların yaşanmasını önlemek amacıyla yol kenarından aldığı toprağı, sıvının döküldüğü kaygan bölgeye serpti.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Mustafa U.'nun sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye 18 bin 677 lira idari para cezası kesildi.