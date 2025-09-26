Parçalı Bulutlu 22.7ºC Ankara
Türkiye
AA 26.09.2025 13:54

Türkiye "Gençlik Kampı Modeli" Azerbaycan'da uygulanacak

Türkiye'deki 'Gençlik Kampları ve Kamp Liderliği' modelinin Azerbaycan'da da uygulanması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı uzmanlarınca Azerbaycanlı gençlere eğitim verildi.

Türkiye "Gençlik Kampı Modeli" Azerbaycan'da uygulanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Quba şehrinde başlayan ilk etabı ve Türkiye'nin Bursa ilinde devam eden ikinci etabıyla eğitim süreci tamamlandı.

Her iki aşamada da gençler, liderlik ve takım ruhunu geliştiren etkinliklerle bir araya geldi. Programın sonunda ise ilk kamp liderleri yeleklerini giyerek göreve başladı.

Gençlik Kampları ve Kamp Liderliği modeli örnek alındı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu süreçte, yıllara dayanan tecrübesiyle geliştirdiği Türkiye'nin Gençlik Kampları ve Kamp Liderliği modelini uygulamaya koyuyor.

Bu modelde tanışma, kaynaşma, iletişim ve takım çalışması odaklı etkinliklerin yanı sıra oyun tabanlı öğrenme, etkinlik tasarımı, kriz ve çatışma yönetimi, empati ve liderlik temalı oturumlar yer alıyor. Ayrıca gençlere halk oyunları, el sanatları, müzik ve okçuluk gibi branşlarda atölyeler sunularak hem kültürel hem de sportif deneyimler kazandırılıyor. Eğitim sürecinde mevzuat ve kamp işleyişine ilişkin bilgilendirmeler de yapılarak gençlerin liderlik yolculuğu çok yönlü bir şekilde destekleniyor.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı
