İzmir'de ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları, aileleri ve yakınları ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gitti.

İzmir 2. Kafile Başkanı Buca İlçe Müftüsü Kemal Demirel, din görevlileri ve kafile başkanları ile hacı adaylarına en güzel ve eksiksiz şekilde haclarını yaptırmak istediklerini söyledi.

Hacı adaylarının duygu yüklü ve heyecanlı olduklarını belirten Demirel, "Kafilelerimizde toplam 280 hacı adayımız var. Hacca giden kardeşlerimiz ve yakınları heyecanla, yıllardır hac vazifesine kavuşmayı bekliyorlar. Allah sağlıkla, afiyetle gidip gelmeyi nasip eylesin inşallah. İlk durağımız Medine olacak. Orada 4-5 gün kaldıktan sonra Mekke'ye geçmiş olacağız. Yolculuğun heyecanını taşıyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

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"Hacca gitmeyi 7 yıldır bekliyorduk, Allah nasip etti"

Torunlarıyla havalimanına giden ve eşi ile beraber hac vazifesini yerine getireceğini anlatan 58 yaşındaki Cengiz Polat, "Hacca gitmeyi 7 yıldır bekliyorduk. Rüyalarımıza giriyordu. Allah bize de nasip etti. Cenabıallah'ın evine gidiyoruz. İnşallah huzurla varacağız. Gazze'deki, Türkiye'deki kardeşlerimize, tüm Müslüman alemine dua edeceğiz." dedi.

Hacca gitmek için 12 yıldır beklediğini dile getiren 63 yaşındaki Sabahat Doğantay da çok mutlu olduğunu dile getirerek, isteyen herkese nasip olması temennisinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından hacı adaylarıyla birlikte dua edildi.

Duanın ardından aileleri ile vedalaşan hacı adayları, havalimanından kalkan uçakla Medine'ye hareket etti.