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Türkiye
İHA 09.05.2024 04:47

Benzinlikte faciadan dönüldü: Otomobil pompa önünde takla attı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonunda çarpışan otomobillerden biri takla attı. Takla atan otomobilin yakıt pompasına çarpmaması facianın önüne geçti. Yaralanan sürücü de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Benzinlikte faciadan dönüldü: Otomobil pompa önünde takla attı

İlçeye bağlı Cırgalan mahallesi Sivas bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu içerisinde K.Y.'nin sürücüsü olduğu otomobil, M.A.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil yakıt pompası önünde durdu.

Kazanın ardından istasyon çalışanları sürücülerin yardımına koşarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için istasyon içerisinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücü K.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller, çekici yarımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Otomobilin şans eseri yakıt pompasına çarpmadan durması facianın önüne geçti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri Akaryakıt Trafik Kazası
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