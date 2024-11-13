İzmir'de grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Buca Belediyesinde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler dün grev başlattı.

Grevdeki işçilerin belediye binası önündeki bekleyişi devam ederken, hizmet binası ve şantiye girişlerine "Bu iş yerinde grev vardır" yazıları asıldığı görüldü.

Grev nedeniyle ilçe genelinde çöpler toplanmazken, cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı gözlendi. Esnaf Ali Çalışkan, grev nedeniyle 2 gündür çöplerin biriktiğini söyledi.

Duruma tepki gösteren Çalışkan, "Dükkanımızı açamaz hale geldik. Biriken çöpleri yola doğru ittirmek zorunda kaldık, insanlar yürüyemiyor. Burası kokuyor. İnsanlar rahatsız oluyor. Otobüs ve dolmuşlar geçemiyor. Güzel bir şey değil. Bu olmaması gereken bir şey. Biz vergimizi ödüyoruz. Yapılmaması gereken bir şey var burada. Yetkililere bir an önce düzeltilmesi gerektiğini iletiyorum" dedi.

Motokurye Aytaç Öz de grev nedeniyle Buca'nın birçok sokağında çöplerin toplanmadığını anlattı.

Çöplerin koku yarattığını anlatan Öz, "Manzara ortada, denilecek şey ortada. Böyle olmaması lazım" ifadelerini kullandı.