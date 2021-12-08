İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında, 1 sürücüye makas, drift ve egzoz ihlali, 498 sürücüye alkollü araç kullanımı, 2 bin 542 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 79 sürücüye emniyet şeridi ihlali nedeniyle trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca hız ihlalinden 4 bin 273, yaya geçitlerinde yayaya öncelik vermemekten 62, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 1023, korsan taşımacılık yapmaktan 7, fazla yolcu taşımaktan 214, yasak parktan 3 bin 146, kırmızı ışık ihlalinden 463 araç sürücüsü hakkında trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.

Kask, gözlük bulundurmamak veya kullanmamak nedeniyle 314 motosiklet sürücüsüne, tonaj sınırı ihlalinden 53 ağır taşıt sürücüsü ve firmaya da ceza uygulandı.

Denetimler sonucu, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 10 bin 394, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 4 bin 941 olmak üzere toplam 15 bin 335 adet trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.